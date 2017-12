James brilha e Cavaliers fica a um passo da final da NBA

O ala LeBron James provou sua condição de astro da NBA. Ele marcou 48 pontos e liderou o Cleveland Cavaliers na vitória fora de casa por 109 a 107 sobre o Detroit Pistons, no quinto jogo da final da Conferência Leste, decidido na segunda prorrogação. A vitória deixou o Cavaliers com a vantagem de 3 a 2 na série melhor-de-sete. O sexto jogo será neste sábado, no Quicken Loans Arena, em Cleveland. Se chegar às finais da Liga pela primeira vez na sua história, o Cavaliers terá que enfrentar a partir desta quinta-feira o San Antonio Spurs, campeão da Conferência Oeste. James, em sua melhor atuação nos playoffs, anotou a cesta da vitória a apenas dois segundos do fim da segunda prorrogação, evitando um novo empate. O tempo regulamentar terminou com o placar de 91 a 91, e a primeira prorrogação, com 100 a 100. O ala foi um pesadelo para a defesa do Pistons. Foi ele quem anotou os pontos decisivos nos segundos finais do tempo regulamentar e das duas prorrogações. O astro do Cavaliers também pegou nove rebotes, deu sete assistências e roubou duas bolas. A 9,5 segundos do fim do tempo regulamentar, ele fez a cesta que forçou a primeira prorrogação, e o armador Chauncey Billups errou um arremesso que poderia ter dado a vitória ao Pistons. Na primeira prorrogação, James fez os nove pontos de sua equipe. Sua cesta a 7,9 segundos do fim poderia ter garantido a vitória por 100-98. Mas Billups, com dois lances livres, empatou o placar novamente. Na segunda prorrogação, James venceu o duelo com Billups. "Era a vitória de que precisávamos para ficar mais perto da grande final", declarou James. "Não devemos esquecer que no ano passado tivemos a mesma experiência nas semifinais da Conferência Leste. Perdemos os dois primeiros jogos, ganhamos os três seguintes e depois fomos eliminados", lembrou o ala. O pivô lituano Zydrunas Ilgauskas somou 16 pontos e oito rebotes para o Cavaliers. O time acertou 45,1% dos arremessos de quadra. Já o ala-pivô brasileiro Anderson Varejão jogou 33 minutos e acertou 3 de 6 arremessos de quadra e 3 de 4 lances livres. Ele pegou três rebotes, roubou duas bolas e deu dois tocos. O Pistons voltou a mostrar inconsistência no ataque. O ala-armador Richard Hamilton marcou 26 pontos; o armador Chauncey Billups, 21; e o pivô Chris Webber, 20. Mas os alas Rasheed Wallace e Tayshaun Prince erraram 9 de 13 arremessos de quadra. Outro problema para o Pistons foi a expulsão do ala Antonio McDyess, seu melhor reserva. Ele cometeu uma falta intencional sobre Varejão antes do fim do primeiro quarto. McDyess jogou o brasileiro no chão, colocando o braço no seu pescoço quando ele tentava uma penetração. James foi defender seu companheiro, mas não chegou a haver um grande problema entre as equipes, porém, o time de Detroit perdeu muito com a ausência de McDyess.