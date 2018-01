Jamison, com 33 pontos e 13 rebotes, leva Wizards à vitória Antawn Jamison conseguiu 33 pontos e 13 rebotes, e Gilbert Arenas outros 30 para que o Washington Wizards conseguisse sua quarta vitória em cinco partidas, por 126 a 119, sobre o Sacramento Kings, na rodada desta quinta-feira da NBA. Caron Butler marcou 23 pontos e 10 rebotes para o Washington, que superou uma desvantagem no intervalo ao anotar 44 pontos no terceiro período, com um desempenho espetacular. A equipe da capital segue em segundo lugar na Divisão Sudeste, com 13 vitórias e 12 derrotas, enquanto o Sacramento divide o último lugar na Divisão do Pacífico com o Los Angeles Clippers, ambos com 10 vitórias e 14 derrotas. No outro jogo da noite, o armador Chauncey Billups ajudou os Pistons a vencer por 87 a 71 ao Cleveland Cavaliers no primeiro confronto entre as duas equipes desde o playoff da temporada passada. Billups anotou 17 pontos - 12 no quarto período - e conseguiu 10 assistências. O brasileiro Anderson Varejão teve atuação apagada, ao jogar 20 minutos e anotar um ponto e recuperar quatro rebotes. Além disso, errou os seis arremessos de quadra que tentou. O melhor da equipe foi LeBron James, com 26 pontos. A equipe está em terceiro na Divisão Central, com 14 vitórias e 11 derrotas. O Detroit é o líder, com 16 vitórias e 8 derrotas.