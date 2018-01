Janeth acerta com equipe de Valência A lateral Janeth Arcain integrará a equipe espanhola de basquete do clube Ros Casares/Valencia, na temporada/2006. Será apresentada oficialmente nesta sexta-feira, depois de passar por exames médicos. Com a chegada da brasileira de 36 anos, a norte-americana Elaine Powell deve perder sua posição. Depois de apresentada, Janeth volta ao Brasil e retorna à Espanha depois do Natal, no dia 28, para treinar com a equipe comandada pelo técnico Esteban Albert, que prepara o time para três campeonatos: Liga, Copa do Rei e Euroliga. Janeth foi campeã mundial com o Brasil em 1994, na Austrália, e defendeu o time norte-americano Houston Comets, da WNBA, por dez temporadas.