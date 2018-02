Janeth acerta retorno para a WNBA Aos 35 anos, Janeth está voltando ao melhor campeonato de basquete feminino do mundo: a WNBA. O Houston Comets anunciou nesta sexta-feira a contratação da jogadora brasileira, que defende essa mesma equipe desde 1997, ano em que foi criada a liga norte-americana - só esteve ausente no ano passado, quando preferiu ficar com a seleção brasileira treinando para a Olimpíada de Atenas. Assim, a temporada no basquete profissional norte-americano, que começa em 21 de maio, será a oitava de Janeth. E ela atuou em todos os jogos dos 7 campeonatos que fez no Houston Comets, além de ter sido campeã 4 vezes da WNBA. No total, foram 220 partidas, sendo 162 como titular, com médias de 10,5 pontos, 3,8 rebotes e 1,9 assistências por jogo. ?Janeth tem importância muito grande no sucesso dos Comets. Ela nos ajudou a conquistar quatro títulos?, disse o técnico Van Chancellor, também gerente do time. ?Sentimos muito a falta dela na última temporada e estou feliz.? No basquete brasileiro, Janeth defendeu o time de Ourinhos nas duas últimas temporadas.