Janeth ainda não sabe se vai ao Pré-Olímpico Depois de duas semanas de desencontro, a ala Janeth de 34 anos conseguiu conversar nesta segunda-feira com o ?Grego? (Gerasime Bozikis), presidente da Confederação Brasileira de Basquete sobre suas exigências para participar do Pré-Olímpico, na cidade do México, que começa no dia 17. "O Grego pediu para me preocupar com os jogos decisivos da WNBA, mas disse que se o Houston não for à final, será bom para seleção brasileira, porque não vou voltar muito cansada", disse. Na série melhor-de-três da Conferência Oeste, seu time Houston Comets está empatado com o Sacramento Monark e precisa vencer nesta terça para avançar à semifinal. "Se perder, arrumo as minhas malas e vou ao Brasil conversar com o Grego e decidir se vou ao México. Do contrário, tudo vai depender da minha condição física, porque a última partida da final acontece no dia 15." No domingo, na final do Pré-Olímpico Masculino de Basquete, na cidade de San Juan, em Porto Rico, os Estados Unidos venceram a Argentina por 106 a 73. E Porto Rico, jogando em casa, ficou com a terceira vaga olímpica ao conquistar o terceiro lugar sobre o Canadá com 79 a 66.