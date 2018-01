Janeth anuncia ´adeus às quadras´ após Pan do Rio O Pan do Rio, em julho, vai marcar a retirada de Janeth das quadras de basquete. ?Não será uma despedida da seleção, será um adeus às quadras, aproveitando o Pan do Rio?, acentuou Janeth, nesta quinta-feira. A lateral, campeã pan-americana (1991), mundial (94) e vice olímpica (96), viu em um Pan, em casa, a chance de se despedir em grande estilo - se possível com a medalha de ouro. ?Pensei que era o lugar certo, a hora certa e que não posso deixar escapar.? Janeth, aos 38 anos, garantiu que sua decisão nada tem a ver com questões financeiras, embora ficando no Brasil já tenha fechado contratos de patrocínios, um deles com a Samsung. Logo após o Mundial de São Paulo, em setembro do ano passado, Janeth anunciou que seu sonho era encerrar a carreira na WNBA - tem quatro títulos da liga norte-americana de basquete com o Houston Comets (97, 98,99 e 2000). Janeth disse que seu contrato com a WNBA seria o teto que a liga paga e que na seleção, que tem recursos para a preparação ao Pan, ?terá uma ajuda de custo pequena, básica?. ?Minha agente estava negociando com o San Antonio, mas eles não queriam me liberar alguns dias para jogar o Pan. Tinha de dar uma resposta. Conversei com o Grego [presidente da confederação], ele me apresentou o programa da seleção, que vai se apresentar no dia 10 de junho, e fazer amistosos contra Cuba, e eu resolvi disputar o Pan.? A CBB deverá preparar uma festa de despedida para a jogadora. Apesar de afirmar que o Pan marca sua aposentadoria do basquete, Janeth não descarta a possibilidade de ainda atuar na WNBA, no ano que vem. Ela acha mais provável, no entanto, que após o Pan passe a se dedicar ao seu projeto de formação - atualmente são 450 meninos e meninas, de 7 a 15 anos, em Santo André e Mauá - e a outras atividades. Janeth acha que o Pan pode ser a chance que o basquete tem para fazer as pazes com o público. ?O Pan tem o sentido de o basquete brasileiro voltar à mídia, da maneira como ele merece. Nada melhor que um pódio para apagar a imagem do Mundial [o Brasil foi 4.º, em São Paulo].?