Janeth chega a São Paulo no sábado Janeth Arcain desembarca em São Paulo no sábado, quando pretende descansar e decidir se vai ou não ao Pré-Olímpico de Basquete da Cidade do México, que começa dia 17. ?Só quando chegar ao Brasil vou falar com o Grego (Gerasime Bozikis, presidente da Confederação Brasileira de Basquete). Agora, só quero pensar em descansar?, disse a jogadora. Pela última partida da primeira fase dos playoffs na WNBA (liga profissional femimina dos Estados Unidos, correspondente à NBA), o Houston Comets, time de Janeth, perdeu nesta terça-feira para o Sacramento Monark por 70 a 68. O time de Sacramento fechou a melhor-de-três em 2 a 1 e assegurou vaga na final da Conferência Oeste. ?Infelizmente a equipe adversária teve a sorte de acertar a última bola faltando dois segundos?, lamentou Janeth, que atuou 39 minutos e marcou 11 pontos, pegou três rebotes e deu uma assistência. Este foi o terceiro ano consecutivo que o Houston, campeão das quatro primeiras temporadas da liga, fica fora da disputa pelo título. Enquanto isso, a seleção brasileira feminina de basquete faz amistosos na Europa antes de embarcar para o Pré-Olímpico. Nesta quinta-feira, a equipe comandada pelo técnico Antônio Carlos Barbosa estréia contra Sérvia e Montenegro no Torneio Internacional de Cáceres, na Espanha. Sexta-feira, o Brasil enfrenta a Espanha. Domingo, o Brasil venceu Israel por 77 a 40 e conquistou o título do Torneio Internacional de Noginski, na Rússia.