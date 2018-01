Janeth comemora título e ótima fase A Seleção Brasileira Feminina de Basquete está classificada para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004. Na madrugada desta segunda-feira, as meninas comandadas por Antônio Carlos Barbosa bateram as cubanas por 90 a 81 na final do Torneio Pré-Olímpico do México, em Culiacán. O grupo desembarca nesta terça-feira em São Paulo para uma coletiva. Além do título e da vaga, a ala Janeth foi escolhida a melhor jogadora da competição. Aos 34 anos, a atleta mal teve tempo de se adaptar ao grupo, que veio embalado dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, com a medalha de bronze. Janeth deixou o Houston Comets, sua equipe nos Estados Unidos, e em pouco mais de uma semana já estava em quadra pela Seleção. Ainda nesta temporada, as meninas levaram o 28º título sul-americano, no Equador. A Seleção Sub-21 garantiu o segundo lugar no Mundial da categoria, na Croácia. "Foi um ano extremamente positivo para o basquete feminino brasileiro. Disputamos quatro competições, ganhamos duas invictas e conquistamos ainda uma medalha de prata e outra de bronze. A equipe adulta venceu 21 dos 29 jogos que disputou e alcançou o objetivo principal que era a vaga olímpica. Certamente, foi um ano vitorioso para todos nós. Agora vamos iniciar a preparação para Atenas, onde iremos buscar mais uma medalha olímpica", analisou Barbosa. Janeth, já se preparando para sua quarta Olimpíada, sentiu-se aliviada após a competição mexicana. "É muito gratificante poder contribuir com minha experiência e ajudar o Brasil a se manter entre as melhores equipes do mundo", disse. A ala garante que não está cansada após 17 anos de Seleção: "Aos 34 anos me sinto como se estivesse começando a minha carreira na Seleção Brasileira. É uma alegria muito grande ser a melhor jogadora das Américas. Divido esse prêmio com as 11 atletas e a comissão técnica. Vou disputar minha quarta Olimpíada com a mesma dedicação e o mesmo amor que defendo o Brasil desde 1986", ressaltou.