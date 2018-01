Janeth confirma presença na seleção Janeth tomou nesta segunda-feira, na sede da Federação Paulista de Basquete, a tão esperada decisão: vai disputar o Pré-Olímpico, que começa no dia 17, no México. Na quarta-feira, a ala de 34 anos se apresenta no Rio de Janeiro para treinos com a seleção brasileira, que embarca domingo para o México. Em meio às exigências, como estrutura para treinamento e patrocínio, Janeth ficou "satisfeita" com o que foi apresentado pelo presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), Gerasime ?Grego? Bozikis. "O cronograma é muito interessante e sério. Todas as meninas que atuam fora do País estarão treinando juntas no Brasil para a Olimpíada", contou a atleta, que voltou ao País depois de mais uma temporada na WNBA. Agora, Janeth só pensa em conseguir a única vaga que estará em disputa no Pré-Olímpico. "Atenas será a minha última Olimpíada, porque já estou velha. Além disso, quero essa medalha de ouro que ainda não tenho", afirmou. Ela só não pensou ainda em que clube atuará no Brasil. "Só vou pensar nisso quando voltar do Pré-Olímpico", avisou. Enquanto isso, do lado de fora da reunião, dirigentes dos clubes São Paulo/Guarulhos e Ourinhos esperavam por ela. Na sede da entidade também houve reunião com dirigentes e técnicos dos 10 clubes que irão disputar o Campeonato Nacional Feminino de Basquete. A data de início do torneio foi alterada do dia 12 para o dia 26, porque entre os dias 10 e 18 acontecerá os Jogos Abertos do Interior, em Santos. Além disso, a partir do dia 14, o São Paulo disputará o Mundial de Clubes, na Rússia.