Janeth confirma que irá jogar contra a República Checa A ala brasileira Janeth Arcain confirmou, nesta terça-feira, que estará em quadra contra a República Checa, na partida de quarta, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pelas quartas-de-final do Mundial Feminino de Basquete. Ainda se recuperando de uma entorse no tornozelo direito, sofrida na vitória sobre o Canadá, ela está confiante em poder jogar bem contra as checas. "Vamos para o pau. Essa hora não dá para ficar de fora. Mas não vai ter nada de sacrifício. As dores diminuíram bastante de ontem (segunda) para hoje (terça) e já fiz exercícios na piscina", avisou Janeth. O médico da seleção, Carlos Eduardo Marques, ressaltou que a lesão de Janeth não é grave e que a ala passará por tratamento até a hora do jogo. "Foi apenas uma entorse leve, sem maiores complexidades. Ela está fazendo tratamento intensivo desde a hora da contusão e continuará até antes do jogo. Com proteção, poderá jogar sem problemas", explicou. A partida do Brasil contra a República Checa começará às 15h15 desta quarta-feira, no Ibirapuera, com transmissão ao vivo de Globo, SporTV e ESPN Brasil. As duas seleções estão com desempenho semelhante no Mundial - quatro vitórias e duas derrotas. Quem passar do confronto Brasil x República Checa, enfrentará nas semifinais o vencedor do duelo entre Austrália e França. Os outros dois jogos pelas quartas-de-final, também nesta quarta-feira, serão Estados Unidos x Lituânia e Espanha x Rússia.