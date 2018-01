Janeth desembarca em São Paulo Janeth, principal nome do basquete brasileiro atual, desembarcou neste sábado em São Paulo para ter uma conversa definitiva com Gerasime Bozikis, o Grego, presidente da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Ela vai decidir entre segunda e terça-feira se participará do Torneio Pré-Olímpico do México - o embarque da seleção está marcado para o dia 14. Sobre esse assunto, a jogadora está cautelosa. "Já estou há 16 anos na seleção e sempre tive muito carinho por ela, só que ainda não decidi se vou jogar o Pré-Olímpico. Quero ver como vai ser o futuro da seleção quando conversar com o Grego", diz Janeth, que coloca entre as prioridades o patrocínio do grupo, condições e instalações de treinamento. "Atenas pode ser minha última Olimpíada, por isso quero me dedicar ao máximo a ela. Quero saber se vou conseguir um time para jogar aqui no Brasil, além do planejamento da seleção até lá. Claro que existem grandes chances de eu ir, mas não está nada certo." Recordista - Janeth, que tem propostas dos times do São Paulo e de Ourinhos para a próxima temporada, quer descansar logo que decidir com Grego o que fará nos próximos meses. "Desde 1997 não descanso, estou nessa correria com a WNBA (a liga norte-americana, versão feminina da NBA). Mas sei que a carreira de atleta é curta - não tem jeito, tem de ser assim", diz. A armadora é recordista em participação em partidas da WNBA: jogou todos os 220 do Houston Comets desde 1997. "É capaz de eu deixar o Houston para me dedicar mais à Olimpíada." Em relação ao Pré-Olímpico do México, Janeth analisa. "Vai ser uma competição dura, já que só vai estar classificado quem for o campeão. Apesar de Cuba e Canadá virem com força, acho que o Brasil tem muitas chances de ganhar essa competição." Janeth ficou supresa com a recepção de 40 crianças que treinam e competem pela escolinha que leva seu nome. Ficou emocionada e beijou cada um dos mini-atletas. A intenção era descansar o dia todo e neste domingo acompanhar os jogos das crianças, que disputam os Campeonatos Paulista e Metropolitano. "Só quero ficar em casa sem fazer nada. Neste domingo, vou ver a criançada jogar e depois vou pensar na conversa com o Grego." Um dos que esperavam a armadora ansiosamente era Éverton Felipe Ferreira, de 12 anos e 1,74 metro. Ele é apontado como um dos talentos do time pré-mini da escolinha. "O que a Janeth ensinou de melhor é nunca desistir do que a gente quer e ter garra sempre", disse o também fã do armador Allen Iverson, do Philadelphia 76ers. Pouco antes de a atleta chegar, as meninas da escolinha se descabelaram: o ator Erik Marmo (o Cláudio da novela Mulheres Apaixonadas), que desembarcou pouco antes da jogadora. A lateral Kelsei Renata Trautwein, de 13 anos e 1,70 m, teve sorte: correu atrás do galã e conseguiu uma foto. "Valeu a pena acordar cedo. Além de receber a Janeth ainda consegui tirar uma foto com ele, que é muito símpático."