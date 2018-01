Janeth e Érika são as atrações do Nacional O basquete de exportação mandou seis das 12 jogadoras da seleção brasileira para o exterior, ajudado pela abertura do mercado externo e a desvalorização do real frente ao dólar e ao euro. O Brasil também parou de ?importar? para reforçar as equipes internas. Sem a presença de estrangeiras e com a participação de apenas metade das jogadoras da Seleção, começa domingo a sexta edição do Nacional feminino, com oito times, seis de São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde