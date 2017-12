Janeth espera Grego para decidir futuro A ala Janeth, de 34 anos ainda não decidiu se integrará a Seleção Brasileira que vai ao Pré-Olímpico na Cidade do México, entre 17 e 21 de setembro. ?Ainda não consegui falar com o ?Grego? (Gersaime Bozikis, presidente da Confederação Brasileira de Basquete)?, disse a jogadora que atua no Houston Comets, time da WNBA (a liga profissional norte-americana). O desencontro perdura há uma semana, quando Janeth fez algumas exigências para participar do torneio. ?Tenho tentado todos esses dias falar com ele, mas como ele estava em San Juan, nos desencontramos. Mas já deixei vários recados e disse que agora só volto a falar com ele na segunda-feira, porque tenho de me concentrar aqui no campeonato?, disse. Nesta sexta-feira à noite Janeth entraria em quadra pela primeira partida de melhor-de-três do playoff contra o Sacramento Monark, em Sacramento. Neste domingo, as equipes voltam a se enfrentar em Houston. Ela é tetracampeã da liga. Na primeira fase, o time terminou na segunda posição, atrás do Los Angeles Sparks. Janeth admite que sonha em representar o Brasil na Olimpíada de Atenas/2004, mas antes ?precisa saber como será o planejamento do grupo, estrutura, não só para o México, mas para o ano que vem também.? Desde 1987 na Seleção Brasileira, a jogadora exige respeito e compreensão da CBB. ?Com tanto tempo na seleção mereço este momento para refletir e decidir o que for melhor para toda a equipe.? Além disso, ela terá pouco tempo para se recuperar fisicamente, porque a liga termina no dia 15 de setembro.