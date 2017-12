Janeth estréia no Nacional de basquete A ala Janeth Arcain estréia nesta sexta-feira no 7.º Campeonato Nacional Feminino de Basquete, em Ourinhos (SP). Jogando pelo FIO/Pão de Açúcar/Unimed, a atleta enfrenta o Iate Clube Rio das Ostras, às 20 horas, no ginásio Monstrinho, pela sexta rodada da competição. Líder no ranking das cestinhas do Nacional, Janeth foi campeã brasileira em 1999, 2001 e 2002.