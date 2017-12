Janeth fica sem time no Brasil O Campeonato Paulista Feminino de Basquete não terá a lateral Janeth, a principal jogadora de basquete do Brasil na atualidade. Sem patrocinador - "procurei dezenas de empresas", afirma -, a jogadora desistiu de montar uma equipe para a temporada estadual e vai jogar somente na WNBA, dos Estados Unidos, no Houston Comets - viaja em maio. Janeth não joga no Brasil desde outubro do ano passado, quando deixou o Vasco, também vítima de um calote (deixou de receber cinco meses de salário). O Corinthians/Santo André foi o campeão do Torneio Início do Paulista, sábado, ao derrotar a Unimed/Americana por 69 a 66 (39 a 28). Santo André terminou invicto o torneio, com três vitórias (67 a 48 contra SERC/Santa Maria e 89 a 81 contra Unimed/Ourinhos).