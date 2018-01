Janeth já se apresentou à seleção brasileira de basquete A seleção brasileira feminina de basquete segue se preparando para o Mundial, marcado para setembro, em São Paulo e Barueri. Antes da estréia na competição, a equipe do técnico Antônio Carlos Barbosa disputará dois jogos amistosos contra a China, em São Paulo (2 e 3 de setembro), e a Copa Internacional Eletrobrás, também em São Paulo - contra Canadá, China e Espanha (6 a 9 de setembro). O grupo já conta com a experiente Janeth, de 37 anos. Só falta a ala Iziane, no grupo. A jogadora está defendendo o Seattle Storm da WNBA e se unirá ao grupo quando terminar a participação do time na liga norte-americana. Nesta sexta e sábado a seleção feminina treina em dois períodos; no domingo, ganha folga.