Janeth mais perto do tetra com Ourinhos Cestinha do playoff final do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, com média de 26 pontos por partida nos três primeiros jogos da série melhor-de-cinco, a ala Janeth poderá ser a primeira jogadora do País a conquistar o tetracampeonato brasileiro. Sua equipe, o Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, vence o playoff por 2 a 1 e será campeã nesta terça-feira, se ganhar da Unimed/Americana no quarto confronto, às 20h30, no ginásio do Centro Cívico de Americana - com transmissão da SporTV.