Janeth pode voltar para a WNBA A lateral Janeth, estrela principal do São Paulo/Guaru na conquista do Campeonato Nacional Feminino de Basquete ? o time fechou o playoff decisivo contra a Unimed/Americana por 3 a 0, no domingo ?, não esconde que poderá jogar mais uma temporada nos Estados Unidos. Apesar do projeto da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) de evitar a ?exportação? de brasileiras para a WNBA entre junho e setembro, temporada que coincide com o calendário da seleção, Janeth, de 33 anos, não descarta a possibilidade de disputar sua sétima temporada pelo Houston Comets. As razões: reconhecimento ? tem quatro títulos da WNBA?, profissionalismo e salário em dólar. Mas também pode ficar no Brasil para integrar a seleção que vai se preparar para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, na República Dominicana, e a Copa América, seletiva para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004 (as Américas têm uma única vaga, que, teoricamente, será disputada por Brasil, Cuba e Canadá). Só que, para isso, a CBB terá de ter dinheiro para segurar as atletas, como Janeth deixa claro. ?Se houver uma boa programação para a seleção e o retorno financeiro merecido, que nunca tivemos...?, observa Janeth, dizendo que começará a negociar com a WNBA em fevereiro. ?Foram quatro títulos em seis temporadas, o reconhecimento é grande, mais a chance de um contrato bom, em dólar, importante para quem tem 33 anos. Posso ir, mas também vou conversar com o Grego (Gerasime Grego Bozikis, presidente da CBB).? A CBB também terá de impedir que outras atletas sejam atraídas pelos dólares da WNBA, evitando que a falta de preparação prejudique o Brasil como ocorreu no Mundial da China, em 2002 ? o time só treinou completo poucos dias antes do torneio. Hoje, são 13 as jogadoras ?selecionáveis?, para o time principal ou o Sub-21, que atuam no exterior: Iziane, Adriana Santos, Claudinha, Mamá e Kelly, na França; Cíntia, Adrianinha e Zaine, na Itália; Renata, Kátia Denise, Flávia e Jaqueline Godói, na Espanha; e Alessandra, na Coréia. Parte pode rumar para os EUA. Nesta segunda-feira, mais duas atletas, de Americana, anunciaram que seguem para a Espanha ? Helen vai jogar no Zaragoza, e Silvinha, no Ibiza. ?As que estão na Europa não são problema. Voltam até abril. O complicado é a WNBA, que vai até setembro?, diz o técnico da seleção Antônio Carlos Barbosa. Janeth também pode continuar no São Paulo/Guaru para o Paulista e o Nacional, que começam após a WNBA. Ela foi a melhor jogadora da quinta edição do Nacional e destaque em dois fundamentos das estatísticas: cestinha (358 pontos, média de 23,9) e assistências (66, média de 4,4). Janeth tem três títulos brasileiros (99/Santo André, 2001/Vasco e 2002); foi eleita três vezes a melhor jogadora (99, 2001 e 2002) e quatro vezes a melhor cestinha (98, 2000, 2001 e 2002). O Guaru venceu com vantagem os três jogos contra Americana, o último deles no domingo, por 88 a 72. Nos outros dois, 79 a 66 e 83 a 73.