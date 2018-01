Janeth reforça São Paulo no Mundial Janeth Arcain assinou com o São Paulo/Guaru um contrato para participar do Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 14 e 19 de outubro, na cidade de Samara, na Rússia. "Fiquei muito feliz pelo convite, porque esse Mundial de Clubes será o primeiro a ser reconhecido pela Fiba (Federação Internacional de Basquete). Além de representar um time de São Paulo, estarei jogando pelo Brasil", disse a principal jogadora do basquete brasileiro e que estava na WNBA, defendendo o Houston Comets. "Estamos muito felizes com a contratação. Com a Janeth de volta ao time, comandando um grupo de atletas experientes e de nível internacional, teremos um bom desempenho no Mundial", afirmou Marcus Villela, diretor-adjunto de basquete do São Paulo. O contrato, no entanto, vale apenas para o Mundial. Agora, Janeth "está com a cabeça voltada para a vaga olímpica" e só vai pensar no clube em que irá jogar no Brasil quando voltar da seleção que disputará o Pré-olímpico, a partir do dia 17, na cidade de Culiacán, no México. A jogadora se apresenta ao São Paulo no dia 25, na volta do México. Nesta quarta-feira, se junta à seleção que treina no Rio de Janeiro. A equipe brasileira viaja no domingo e estréia dia 18, contra o Chile.