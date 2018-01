Janeth se prepara para voltar à WNBA Janeth será a última brasileira a viajar para os Estados Unidos para disputar mais uma temporada da WNBA, na próxima sexta-feira. Veterana nesta competição, a jogadora vai lutar pelo pentacampeonato defendendo o Houston Comets, enquanto as outras oito atletas do País também inscritas já começam os treinos de pré-temporada. "Falta apenas receber meu visto de trabalho para viajar", disse Janeth. De acordo com ela, sua maior dificuldade será retomar o ritmo de jogo, pois está sem jogar desde o fim da temporada do ano passado. No Brasil, a jogadora não conseguiu clube para atuar. Mesmo depois de tanto tempo parada, sem receber, a atleta garante que os problemas financeiros não são o maior problema. Isso se explica, segundo ela, pelo fato de ter adotado uma postura "pés-no-chão" com relação a dinheiro desde o início da carreira. Janeth acredita que a competição poderá ser especialmente produtiva para novatas como Iziene e Erika. "Mas isso se elas jogarem a maioria das partidas", disse a ala-pivô, lembrando que o Campeonato Mundial da China será disputado em setembro, logo após o fim da temporada. No Brasil, o técnico Antônio Carlos Barbosa pretende iniciar treinamentos para o Mundial a partir de julho. "Se for possível, pretendo reunir um grupo formado por jogadoras que atuam no Brasil, na Europa e no basquete norte-americano, para testá-las", disse o treinador.