Janeth: sucesso na terra do basquete Quando Janeth foi jogar na WNBA, em 1997, já podia se gabar de ser a melhor jogadora do Brasil. No ano anterior, tinha sido a estrela da Seleção que ganhou a medalha de prata em Atlanta/96, perdendo para os Estados Unidos na final. Quatro anos depois, não é exagero dizer que Janeth já é uma das melhores do mundo, amparada pelos números da WNBA, liga norte-americana que é o mais forte torneio do planeta. Os números são simples. Janeth é a principal jogadora do Houston Comets, tetracampeão da liga. Nas estatísticas, aparece como quarta maior cestinha da competição, é a quarta na lista das que mais permaneceram na quadra, é a 14.ª em assistências e a 11.ª em aproveitamento de lance livre. Ainda é a segunda em roubadas de bola. Leia mais no Jornal da Tarde