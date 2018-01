Janeth tem motivação extra no Pré-Olímpico A seleção brasileira feminina de basquete estréia nesta quarta-feira, à meia-noite (horário de Brasília), no Torneio Pré-Olímpico do México. Brasil x Chile fecham a rodada, que terá, ainda, República Dominicana x Cuba, seguido de Canadá x Argentina. "Vou entrar em quadra como se fosse meu primeiro campeonato defendendo o Brasil. E isso me dá uma motivação a mais, porque é muito importante para o atleta jogar por seu país. Ganhar o Pré-Olímpico vai ser um desafio em minha carreira, já que apenas o campeão vai garantir vaga para a Olimpíada", disse a ala Janeth, de 34 anos. Sobre as duas primeiras partidas, as mais fáceis da competição - o segundo jogo será contra o México, quinta-feira, no mesmo horário -, o técnico Antônio Carlos Barbosa afirmou que a equipe brasileira está "muito bem preparada". "Até a fase final, no fim de semana, faremos mais seis treinos, que serão suficientes para o acerto do time. O Chile é praticamente a mesma equipe que derrotamos no Sul-Americano e não devemos encontrar dificuldades para vencer."