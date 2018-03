Janeth tenta novo título na WNBA A lateral Janeth, de 32 anos, terá uma motivação extra para a disputa do seu sexto título brasileiro, a partir de sábado, contra o Paraná. Mesmo sem receber salários do Vasco há três meses, a jogadora, dona de duas medalhas olímpicas e uma de campeã mundial - acaba de fazer um novo acerto com a WNBA, a liga profissional norte-americana, na renovação do seu contrato para a quinta temporada no Houston Comets. Janeth, que deve ir para os Estados Unidos dia 20, negociou os direitos de imagem com o clube, o que significa ter um acordo financeiro vantajoso. Na WNBA, o vínculo das jogadoras é com a Liga que, no entanto, permite que haja acerto do contrato de imagem com as equipes. Uma foto de Janeth batendo bola com uma mão e indicando a jogada número cinco com a outra vai ser estampada nos ingressos dos jogos do Houston, uma simbologia sobre a possibilidade de o time conseguir o pentacampeonato. "Eles foram espertos em fazer essa brincadeira", disse Janeth, sobre o marketing do clube. O Houston também vai comercializar cinco mil bonecas, de cerca de 20 cm, à semelhança de Janeth. A jogadora também está animada com o fato de ter mais cinco brasileiras atuando na WNBA. "O intercâmbio vai fazer com que todo mundo cresça. Todas as melhores atletas do mundo, como as australianas, por exemplo, estarão na WNBA." A Liga, em parte, apaga o desânimo que vem imperando no basquete feminino, sem patrocinadores e com salários atrasados. O primeiro jogo da série melhor-de-cinco do Nacional está marcado para sábado, às 15 horas, em São José dos Pinhais, no Paraná, com transmissão pela SporTV. A segunda e terceira partidas serão no Rio, segunda-feira e quinta-feira.