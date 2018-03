Janeth troca o Vasco pelo Houston A comemoração do Vasco pelo inédito título de campeão brasileiro feminino de basquete, em uma churrascaria do Rio, veio acompanhada da promessa dos dirigentes do clube de que a equipe vai continuar. Mas Janeth, a principal estrela do basquete nacional, já tomou sua decisão pessoal. Segue para os Estados Unidos, sábado, para defender o Houston Comets, na WNBA. Ficará três meses fora do País, tempo que deu ao Vasco para acertar os seus salários atrasados - está há exatos três meses sem receber. O Vasco foi campeão sem pagar salários e Janeth acha que a união que as jogadoras mostraram merece recompensa. "Se isso não ocorrer vou entender que o meu contrato com o Vasco, que era de dois anos, está rompido." Clube no Brasil, Janeth só vai procurar depois do fim da temporada da WNBA, se não renovar com o Vasco. "Quem sabe tiro umas férias." Agora só vai pensar em mais um título, o quinto consecutivo, na liga norte-americana. Se considera positivo o intercâmbio que o País terá com a WNBA - seis brasileiras estão seguindo para os Estados Unidos na temporada - admite que isso também reflete "a falta de opções", quando a saída para a crise interna acaba sendo o aeroporto para as jogadoras mais talentosas, que têm mercado. "Cada uma tenta resolver a sua situação." O Vasco ficou com o título do Campeonato Nacional Feminino de Basquete na segunda-feira, ao derrotar o Paraná, por 97 a 83, com 40 pontos de Janeth, no quinto jogo da série melhor-de-cinco. O Vasco fechou o playoff por 3 a 2. O Paraná ganhou o primeiro e o quarto jogos, em casa, por 100 a 98 e por 85 a 83. O Vasco havia vencido a segunda e a terceira partidas, também diante de sua torcida, por 90 a 74 e por 82 a 75. Janeth, de 32 anos, que vive uma das melhores fases da carreira, disse que apesar da promessa do time de continuar a investir no basquete, não há nenhuma definição sobre os investimentos, se haverá redução no orçamento gasto pelo clube com o basquete. "Eles vão fazer uma reunião para decidir sobre isso", afirmou, lamentando a atual situação do basquete feminino. O Paraná, de Silvinha, também não sabe sobre o futuro. "Estamos negociando com um possível patrocinador, mas se a resposta for não a equipe fecha", informou a gerente Hortência. A dirigente disse que já pediu a interferência do governador do Paraná, Jayme Lerner. O contrato das jogadoras com o clube termina no fim do mês.