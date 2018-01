Janeth vai jogar na equipe de Ourinhos Grande destaque do basquete brasileiro, a ala Janeth Arcain será a estrela da equipe de Ourinhos, que ganhou o patrocínio do Pão de Açúcar, como parceiro da Unimed e das Faculdades Integradas Ourinhos. O novo elenco do time, a ser apresentado nesta terça-feira, em São Paulo, terá o comando de Antônio Carlos Vendramini, que esteve longe dos grandes clubes por algumas temporadas.