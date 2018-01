Janeth vai voltar para a WNBA A ala Janeth, do Vasco, foi eleita a melhor jogadora do mês de março do Campeonato Nacional de Basquete. Janeth, que completa 32 anos no dia 11, aparece entre as melhores em quatro fundamentos do ranking. É a cestinha, com a média de 27,7 pontos por partida. Ainda é a primeira em assistências (5,6) e na recuperação de bolas (4,4) e a 10.ª nos rebotes (5,4). No fim deste mês Janeth, que está negociando com seus agentes, saberá se vai atuar no Houston Comets, em busca do pentacampeonato, ou em outra equipe da WNBA.