Jason Kidd lidera os Nets na vitória contra o Toronto Raptors Jason Kidd conseguiu o 72º "triple-double" de sua carreira e anotou quatro lances livres decisivos no fim da partida para levar o New Jersey Nets a uma vitória por 105 a 100 frente ao Toronto Raptors. Kidd conseguiu 14 pontos, 13 rebotes e 15 assistências para acabar com a seqüência de três derrotas consecutivas dos Nets. Pelos Raptors, o destaque foi Vince Carter, com 31 pontos, e Richard Jefferson, com outros 30. Em San Antonio, os Spurs contaram com 22 pontos de seu astro Tim Duncan e 18 de Tony Parker para tomar o controle da partida no último quarto e derrotar o Portland Trail Blazers por 101 a 81. Em Miami, Dwyane Wade não pôde jogar por estar lesionado, mas seu parceiro Shaquille O´Neal anotou 21 pontos e Alonzo Mourning converteu uma cesta decisiva a 1.8 segundos do final, para que o Heat atinja sete vitórias consecutivas com o triunfo por 95 a 93 sobre o Atlanta Hawks. Em Milwaukee, Malik Rose e Steve Francis, em grande atuação no último quarto, levaram os Knicks à vitória por 103 a 98 sobre o Milwaukee Bucks, encerrando uma seqüência de 12 derrotas consecutivas. Em Denver, Carmelo Anthony se destacou com 24 pontos e ajudou os Nuggets a vencer o Orlando Magic por 100 a 94. Em Los Angeles, um dia depois de atingir os 16 mil pontos na carreira, o armador Kobe Bryant novamente liderou os Lakers ao anotar 40 pontos na vitória por 105 a 94 contra o Detroit Pistons, interrompendo uma série de quatro derrotas seguidas contra o rival.