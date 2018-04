Jazz bate Nets e volta ao caminho da vitória na NBA

O armador Deron Williams aproveitou a volta ao Energy Solutions Arena para dirigir o ataque do Utah Jazz, que venceu por 102 a 75 o New Jersey Nets e rompeu uma seqüência de duas derrotas. Veja também: Howard mantém o Magic invicto em jogos fora de casa Williams somou 20 pontos, seis assistências, quatro rebotes e duas roubadas de bola. O Jazz (8-4) está em segundo lugar na Divisão Sudoeste. O ala Carlos Boozer ajudou com 17 pontos e seis rebotes. O Nets (4-7) perdeu o sexto jogo consecutivo. O time não vence desde que o ala-armador Vince Carter sofreu uma lesão. O ala Richard Jefferson foi o cestinha, com 22 pontos. O time começou a temporada com quatro vitórias e uma derrota, antes da lesão de Carter.