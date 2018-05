Jazz batem Rockets e ultrapassam rival na luta pelos playoffs

Com 28 pontos, de Hayward, o Jazz superou o Houston Rockets por 117 a 114, em duelo definido apenas na prorrogação, em Salt Lake City. E o triunfo teve ainda mais peso, pois foi em um confronto direto na luta por uma vaga nos playoffs.

Com o resultado, o Jazz assumiu o oitavo lugar na Conferência Oeste, superando o próprio Rockets - ambos os times tem 28 triunfos, mas a equipe de Salt Lake City disputou um jogo a menos. Além disso, em caso de empate ao fim da temporada regular, o Jazz levará vantagem, pois ganhou dois dos três duelos que fez com o Rockets.

Derrick Favors terminou a partida com 19 pontos, 12 rebotes e três tocos pelo Jazz. Já Raulzinho obteve um rebote e deu uma assistência nos oito minutos em que atuou pelo time de Salt Lake City.

James Harden anotou 42 pontos pelo time de Houston, enquanto Jason Terry converteu um arremesso de três a 10s8 do fim do último quarto para empatar o placar em 106 a 106, forçando a realização da prorrogação, que terminou com a vitória do Jazz. Já Dwight Howard totalizou 16 rebotes e 13 pontos pelo Rockets.

Já Wall conseguiu um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos), com 16 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, no triunfo do Wizards por 109 a 99 sobre o New Orleans Pleicans, de Anthony Davis. Este foi o quarto triunfo seguido como mandante do time de Washington, na sua melhor série nesta temporada.

Marcin Gortat também teve boa atuação, com 21 pontos e 11 rebotes pelo Wizards, enquanto Nenê acumulou oito pontos, nove rebotes e uma assistência nos 15 minutos em que ficou em quadra.

Jared Dudley anotou 18 pontos e foi importante para anular Davis, que conquistou 20 rebotes, mas anotou nove pontos, tendo acertado apenas três de nove disparos de quadra. Assim, esta foi a primeira vez que o pivô anotou menos de dez pontos nesta temporada numa partida em que atuou por ao menos 20 minutos. Assim, o destaque do Pelicans, o 11º colocado do Oeste, foi Jrue Holiday, com 20 pontos.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 115 x 124 Orlando Magic

Washington Wizards 109 x 89 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 110 x 114 Sacramento Kings

Utah Jazz 117 x 114 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 112 x 104 Brooklyn Nets

