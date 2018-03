Jazz batem Rockets e se garantem nas semifinais

O Utah Jazz garantiu sua presença nas semifinais da Conferência Oeste da NBA com uma vitória neste sexta-feira, em casa, sobre o Houston Rockets por 113 a 91. Com o triunfo, o Jazz fechou em 4 a 2 a série melhor de sete dos playoffs da liga profissional americana de basquete. O destaque do Jazz na partida ficou com o armador Deron Williams, com 25 pontos, enquanto o pivô turco Mehmet Okur deixou a quadra com um "double-double", ao converter outros 19 pontos e pegar 13 rebotes. O ala Carlos Boozer também garantiu seu "double-double" pelo Utah, com 15 pontos e 10 rebotes. Pelo Rockets, o armador Tracy McGrady deixou a quadra com 40 pontos e 10 rebotes, e o ala-pivô argentino Luis Scola converteu outros 15 pontos e pegou 9 rebotes. O Jazz enfrentará nas semifinais o Los Angeles Lakers, que eliminou o Denver Nuggets, do pivô brasileiro Nenê Hilário, com um inquestionável 4 a 0. A primeira partida entre as duas equipes será disputada no próximo domingo, no Staples Center, em Los Angeles.