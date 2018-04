Jazz derrota Sacramento Kings por 117 a 93 pela NBA

O ala Carlos Boozer voltou a ser o destaque do Utah Jazz, com um novo "double-double" que permitiu à sua equipe vencer por 117 a 93 o Sacramento Kings. Veja também: Iverson dá show e vence duelo com James na NBA Boozer, com 32 pontos e 10 rebotes, liderou o ataque do Jazz (6-2). Com quatro vitórias consecutivas, a equipe se manteve como líder da Divisão Noroeste. No Kings (2-5), que jogou sem três titulares, o ala John Salmons, com 22 pontos, foi o cestinha.