Jazz e Raptors eliminaram rivais e Pacers força 7º jogo contra o Cavaliers

Contando com o apoio da torcida, Victor Oladipo ofuscou LeBron James na noite desta sexta-feira e o I ndiana Pacers venceu o sexto jogo da série dos playoffs da NBA, por 121 a 87, empatou o confronto com o Cleveland Cavaliers e forçou a disputa da sétima e decisiva partida do duelo, valendo vaga nas semifinais da Conferência Leste. Em outras séries, nesta mesma noite, o Utah Jazz surpreendeu ao eliminar o Oklahoma City Thunder e o Toronto Raptors despachou o Washington Wizards.

Oladipo foi o grande nome do jogo disputado em Indianápolis por marcar um "triple-double", o primeiro de sua carreira em playoffs, com seus 28 pontos, 13 rebotes e mais 10 assistências. Como aconteceu no jogo anterior, Domantas Sabonis saiu do banco de reservas para dar boa contribuição, com 19 pontos. Darren Collison ajudou com 15.

Em dia inspirado, o Pacers aproveitou também a fraca atuação do rival. Até LeBron, que fora o grande destaque do jogo anterior, estava abaixo do esperado. Ele foi o cestinha da equipe, com 22 pontos, e anotou ainda sete assistências e cinco rebotes. O astro até poderia ter ajudado mais, mas ficou no banco ao longo de todo o último quarto do jogo.

Seus companheiros de time não estavam mais inspirados. Depois de LeBron, os maiores pontuadores da equipe foram os reservas Jeff Green e Rodney Hood, com 13 e 12 pontos, respectivamente. Kevin Love sofreu uma lesão no punho esquerdo e terminou o jogo com apenas sete pontos e o mesmo número de rebotes.

Depois do tropeço, os atuais vice-campeões da NBA vão tentar a reação no sétimo e último jogo neste domingo, jogando diante de sua torcida, em Cleveland.

Enquanto esta série da Conferência Leste ainda não foi definida, outro confronto foi encerrado nesta sexta. Melhor equipe da conferência na temporada regular, o Toronto Raptors confirmou o favoritismo sobre o Washington Wizards, último a obter a vaga nos playoffs.

O Raptors fechou o confronto por 4 a 2 ao vencer o adversário por 102 a 92, nesta sexta. Em noite discreta de DeMar DeRozan, Kyle Lowry foi o destaque dos visitantes em Washington. Ele liderou o time com 24 pontos, com seis rebotes e seis assistências. DeRozan não passou dos 16 pontos.

Pelo Wizards, não faltou esforço individual. Bradley Beal foi o cestinha da equipe, com 32 pontos, John Wall anotou 23, além de oito assistências. O bom desempenho da dupla, contudo, não evitou a derrota e a consequente eliminação nos playoffs.

Pela Conferência Oeste, também houve eliminação nesta sexta. Ao vencer o Oklahoma City Thunder por 96 a 91, em casa, o Utah Jazz se garantiu nas semifinais. Nem os 46 pontos de Russell Westbrook foram suficientes para evitar a queda do Thunder - ele anotou um "double-double", com seus 10 rebotes. Steven Adams também obteve o feito, com 19 pontos e 16 rebotes.

Westbrook acabou sendo ofuscado pelo estreante Donovan Mitchell, uma das sensações da temporada. Mesmo marcando menos pontos (38), ele liderou a equipe na busca pela vitória. Para tanto, contou com a ajuda de Derrick Favors, e seus 13 pontos, e também de Rudy

Gobert, responsável por um "double-double" de 12 pontos e 13 rebotes. O brasileiro Raulzinho não entrou em quadra nesta noite.

Na semifinal da Conferência Oeste dos playoffs, o Utah Jazz terá pela frente um desafio mais complicado. Enfrentará o Houston Rockets, dono da melhor campanha da temporada regular.