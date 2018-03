Jazz vence e reduz vantagem dos Lakers nas semifinais

O Utah Jazz conseguiu diminuir a vantagem do Los Angeles Lakers nas semifinais da Conferência Oeste da NBA com uma vitória nesta sexta-feira, em casa, por 104 a 99. Com o triunfo, o Jazz reduziu para 2 a 1 a vantagem do Lakers na série melhor de sete da segunda rodada dos playoffs da liga profissional americana de basquete. O Utah foi comandado pelo ala Carlos Boozer, com 27 pontos e 20 rebotes, enquanto o pivô turco Mehmet Okur contribuiu com outros 22 pontos. O armador Ronnie Brewer também garantiu seu "double-double" na partida, com 18 pontos e 12 assistências. Pelo Lakers, armador Kobe Bryant marcou 34 pontos, enquanto o ala Lamar Odom deixou a quadra com um "double-double", ao converter 13 pontos e pegar 12 rebotes. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, mais uma vez na Energy Solutions Arena, em Salt Lake City, casa do Jazz.