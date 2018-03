Jazz vence Grizzlies na NBA O Utah Jazz derrotou em casa o Memphis Grizzlies na única partida da noite desta terça-feira pela liga de basquete norte-americana (NBA). Placar final: 92 a 81. O cestinha do jogo foi Gordon Giricek, que contribuiu com 25 pontos (quatro assistências e quatro rebotes) para a vitória do Jazz.