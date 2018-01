Jazz vence Nets na prorrogação Karl Malone e John Stockton lideram a vitória do Utah Jazz sobre o New Jersey Nets por 106 a 103, nesta segunda-feira, na NBA. Malone, que marcou uma cesta no último segundo do tempo normal e levou a partida para a prorrogação, fez 24 pontos e Stockton anotou 25 pontos. Foi a sétima vitória do Jazz nos últimos oitos jogos que disputou. A equipe manteve o terceiro lugar da Divisão do Meio-Oeste, com 25 vitórias em 40 jogos. Mais uma vez o destaque dos Nets foi Jason Kidd, que anotou 33 pontos. A derrota não mudou a liderança folgada da equipe na Divisão do Atlântico. São 28 vitórias e 12 derrotas. Em segundo lugar, com 24 vitórias e 17 derrotas, está o Boston Celtics, que ganhou do Philadelphia Sixers por 100 a 99. Outros resultados desta segunda: Chicago 115 x 102 Atlanta Washington 89 x 74 Denver New York 72 x 65 Miami Detroit 88 x 78 Indiana New Orleans 114 x 102 Phoenix Sacramento 102 x 80 Golden State San Antonio 87 x 82 Houston Portland 99 x 87 Memphis Minnesota 89 x 81 Toronto LA Lakers 96 x 92 LA Clippers