Jazz vence os Lakers na prorrogação

Com boa atuação do ala russo Andrei Kirilenko, o Utah Jazz passou pelo Los Angeles Lakers por 123 a 115 na prorrogação, em partida disputada na Energy Solutions Arena, e empatou em 2 a 2 a semifinal da Conferência Oeste da NBA. Kirilenko marcou apenas 15 pontos na partida, mas foi o autor de dois tocos em jogadas do ala-armador Kobe Bryant, astro dos Lakers, no tempo extra. Outro destaque do Jazz foi Deron Williams, com 29 pontos, 14 assistências, três rebotes e dois roubos de bola. Já o turco Mehmet Okur fez outros 18 pontos, quatro deles na prorrogação. Kobe Bryant acabou novamente como destaque do Lakers, com 33 pontos - e 20 arremessos errados -, dez assistências e oito rebotes, mas passou boa parte da partida com fortes dores nas costas e passa por tratamento para o próximo confronto, que acontece na quarta-feira, novamente no Staples Center, em Los Angeles. Outro destaque dos Lakers foi o ala Lamar Odom terminou com 26 pontos e 13 rebotes, enquanto o espanhol Pau Gasol acabou convertendo 23 e conseguindo outros dez rebotes.