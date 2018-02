Jazz vence por um ponto os Nets O Utah Jazz derrotou fora de casa, na noite deste domingo, o New Jersey Nets por 91 a 90, mantendo assim a invencibilidade da equipe contra os Nets em Nova Jersey. Desde 1994, o Jazz não perde no ginásio de Meadowlands, em Nova Jersey, para os anfitriões. Karl Malone foi o cestinha do Jazz, com 20 pontos, seguido por DeShawn Stevenson, que anotou 18. O Utah está na sexta posição da Conferência Oeste, com 34 vitórias e 25 derrotas. O resultado é a quarta derrota nas últimas cinco partidas dos Nets. Mesmo assim, a equipe manteve a liderança da Divisão do Atlântico, com 38 vitórias e 22 derrotas, e da Conferência Leste. Kenyon Martin liderou o New Jersey, com 24 pontos. Outros resultados deste domingo. Orlando 102 x 76 Cleveland Toronto 104 x 92 Boston Milwaukee 120 x 93 Atlanta Minnesota 99 x 90 New York San antonio 97 x 88 Houston Miami 93 x 83 Washington Philadelphia 100 x 94 Denver Portland 103 x 86 Detroit