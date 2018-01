Jermaine O?Neal faz 55 pontos na NBA O ala Jermaine O`Neal viveu uma noite espetacular, na rodada de terça-feira da NBA, ao fazer 55 pontos na vitória do seu time, o Indiana Pacers, por 116 a 99 sobre Milwaukee Bucks. Antes da partida O´Neal disse que vai doar 1.000 dólares por ponto que anotar na rodada de amanhã, contra o San Antonio Spurs, às vítimas do tsunami que arrasou vários países do sudeste asiático. Outros resultados: Washington Wizards 112 Nova Jersey Nets 88; New York Knicks 105 Sacramento Kings 98; Minnesota Timberwolves 115 Phoenix Suns 122; San Antonio Spurs 100 Los Angeles Lakers 83.