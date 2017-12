Jermaine O´Neal leva Pacers ao triunfo O pivô Jermaine O´Neal, que fez 27 pontos, seis deles nos últimos três minutos, foi peça fundamental na vitória, quinta-feira à noite, do Indiana Pacers sobre o Miami Heat, por 105 a 102. O ala Ron Artest, com 22 pontos para o Indiana Pacers, também se destacou. Além desses dois destaques individuais, o time de Indiana apresentou um consistente jogo coletivo. Já Dwyane Wade, com 31 pontos e 10 assistências para o Heat, teve a oportunidade de empatar e levar a partida para a prorrogação, mas o lance de três pontos bateu no aro. Shaquille O´Neal contribuiu com 18 pontos e seis rebotes, mas teve de abandonar a quadra no quarto período por causa de um lesão no tornozelo direito.