Jerry Sloan deixa comando técnico do Utah Jazz após 23 anos

SALT LAKE CITY, EUA - Treinador há mais tempo no comando de uma equipe das quatro principais ligas profissionais norte-americanas (basquete, futebol americano, beisebol e hóquei no gelo), Jerry Sloan anunciou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, o seu desligamento do Utah Jazz, equipe da NBA.

Sloan dava indícios que desejava seguir na franquia. Na segunda-feira, assinou renovação contratual até o fim da próxima temporada. Os constantes atritos com Deron Williams, astro da equipe, entretanto, teriam motivado o pedido de demissão.

Com seu nome no Hall da Fama da liga profissional norte-americana de basquete, Jerry Sloan deixa o comando do Jazz depois de 23 anos em Utah. No período, treinou o time em 2.226 partidas, conquistando 1.319 vitórias. Ele é o recordista de tempo comandando uma mesma equipe na NBA e o único treinador com mais de mil vitórias numa mesma franquia.

Sloan caminhava ainda para se tornar o treinador com maior número de vitórias em temporada regular na história da NBA. Com 1.127 triunfos, caminhava a passos largos para bater o recorde de Don Nelson, que teve 1.335 resultados positivos.

Apesar da longa trajetória com o Jazz, Sloan nunca foi campeão da NBA. Ele chegou duas vezes à decisão, em 1996-1997 e 1997-1998, perdendo ambas para o Chicago Bulls de Michel Jordan. Na ocasião, o Utah teve o time mais notável da história da franquia, comandado pela dupla John Stockton e Karl Malone.

Coincidentemente, o treinador abandona o Jazz exatamente depois de uma derrota para o Bulls, ocorrida na quarta-feira. Ele deixa a equipe na sexta colocação da Conferência Oeste, com 31 vitórias e 23 empates.