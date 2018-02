Jogador da NBA morre nos Estados Unidos O jogador norte-americano Jason Collier, de 28 anos, morreu na manhã deste sábado, vítima provavelmente de um ataque cardíaco. Ele era pivô e defendia a equipe do Atlanta Hawks na NBA, a liga de basquete profissional dos Estados Unidos. Em comunicado oficial, a direção do Atlanta Hawks não deu mais detalhes sobre a morte de Jason Collier. E ainda não há confirmação sobre a causa e nem o local onde ele foi encontrado. Jogador sem grande destaque, Jason Collier disputou 5 temporadas na NBA, sendo as três primeiras no Houston Rockets. Estava desde 2003 no Atlanta Hawks e se preparava para disputar o campeonato 2005/06, que começa no dia 1º de novembro. Sua média na carreira era de 5,6 pontos e 2,9 rebotes por jogo. Ele, inclusive, chegou a jogar na última quarta-feira, quando o Atlanta Hawks venceu o Charlotte Bobcats em jogo da pré-temporada por 109 a 105. Na ocasião, Jason Collier ficou 16 minutos em quadra e marcou 6 pontos.