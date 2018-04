Jogador de basquete morre após tiro em posto de gasolina

O jogador de basquete, Lavelle Felton, morreu nesta sexta-feira por causa de um tiro na cabeça quando saía de um posto de gasolina, na cidade de Milwaukee.

De acordo com o porta-voz da polícia, Anne R. Schwartz, nenhum suspeito ainda foi preso pelo assassinato do jogador, e tampouco ficou claro o motivo do crime, que aconteceu na manhã de quarta-feira, aproximadamente às 2 horas. "Nós ainda procuramos por um motivo para que Felton fosse assassinado", disse Schwartz.

Felton jogou pelo Paderborn, da liga alemã de basquete, na temporada passada, com 34 jogos, com médias de 10,4 pontos e 2,4 assistências por jogo.