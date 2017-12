Jogador de basquete morre durante jogo O jogador de basquete Raimonds Jumikis, do Akropol de Estocolmo, morreu em conseqüência de problemas cardíacos na noite desta terça-feira em plena partida pela Liga Sueca. Jumikis, de 23 anos, e que nasceu na Letônia, se sentiu mal durante a partida contra o Jamtland aos dois minutos do segundo quarto. O jogador caiu desmaiado na quadra e foi declarado morto ao dar entrada no hospital. O presidente doAkropol, Spiros Gogos, disse que a noiva do jogador havia informado recentemente que Jumikis tinha problemas cardíacos congênitos, mas os médicos o consideram apto a jogar. No mês passado, o jogador de futebol húngaro Miklos Feher, comoveu Portugal ao morrer no gramado durante um jogo do Benfica. Em 2003, o camaronês Marc Vivien Foé morreu em campo durante uma partida da Copa Confederações - competição entre seleções organizada pela Fifa.