Jogador de basquete norte-americano morre em Santos O ala/armador norte-americano Laurence Scott Young, de 30 anos, morreu no último domingo, em Santos, em decorrência de uma infecção generalizada, inicialmente provocada por um problema dentário. Internado desde o mês passado em um hospital da cidade da Baixada Santista, o jogador vinha defendendo o clube do Internacional/Santos na primeira divisão do Campeonato Paulista de Basquete.