Jogador do Knicks é baleado na perna após sair de casa noturna

Jogador do New York Knicks, Cleanthony Early foi baleado na perna durante um assalto nas proximidades de uma casa noturna de strip-tease no bairro de Queens, nesta quarta-feira. O atleta, de 24 anos, está internado em um hospital e a sua condição é estável.

A polícia explicou que Early estava em um táxi em torno das 4h30 (horário local) da madrugada desta quarta-feira próximo da casa noturna CityScapes quando o veículo foi cercado por ao menos dois outros carros. Os funcionários disseram que homens mascarados saíram dos veículos e ordenaram que Early lhes entregassem o "ouro". Ele cedeu joias e outros pertences antes de levar um tiro na perna direita.

O Knicks divulgou um comunicado em que afirma estar ciente do incidente, o segundo roubo sofrido por um jogador dos Knicks nos últimos dias. Derrick Williams denunciou pouco antes do Natal que duas mulheres levaram mais de US$ 600 mil (aproximadamente R$ 2,34 milhões) em joias da sua casa.

Early foi selecionado como 34ª escolha do Draft da NBA de 2014 pelo Knicks. Horas antes do incidente, ele ficou entre os reservas e não foi utilizado na vitória do seu time sobre o Detroit Pistons por 108 a 96 e atuou por apenas 29 segundos no Madison Square Garden. Ele disputou dez partidas na atual temporada.