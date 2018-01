Jogador é expulso da NBA por uso de substância proibida O atacante do New Orleans Hornets, Chris Andersen, foi expulso da NBA na noite desta sexta-feira por violar o programa anti-droga da Liga. Andersen apresentou resultado positivo em exames para substância proibida - cujo nome não foi divulgado. Ele poderia ser beneficiado com uma suspensão de 10 partidas por ser réu primário, mas a Liga costuma ser rigorosa quando se trata de consumo de drogas pesadas - que incluem cocaína e heroína. Andersen participou de 32 jogos para os Hornets na atual temporada, com média de 5 pontos e 4,8 rebotes. O atacante deverá esperar pelo menos dois para ganhar o direito de pedir a reintegração.