Jogadores comemoram evolução da seleção de basquete

A conquista do título da Copa Tuto Marchand, na noite de quinta-feira, em San Juan, deu confiança para a seleção brasileira masculina de basquete, que disputará a Copa América a partir de quarta, também na capital de Porto Rico. Depois da boa performance no torneio preparatório, os jogadores comemoraram a evolução do time.

Veja também:

Seleção de basquete é bicampeã de torneio preparatório

"Estamos jogando nosso basquete com muita alegria e determinação, independente do adversário. A equipe está evoluindo a cada dia, a cada treino e a cada jogo", afirmou o ala/armador Leandrinho, um dos principais jogadores da seleção brasileira, já vislumbrando o próximo desafio. "Agora vamos com tudo para a Copa América."

A Copa América classificará quatro seleções para o Mundial da Turquia, que será em 2010. Além do Brasil, Canadá, Ilhas Virgens, México, Porto Rico, Uruguai, Argentina, Panamá, República Dominicana e Venezuela estão na disputa. Entre eles, os brasileiros venceram argentinos, canadenses e porto-riquenhos na Copa Tuto Marchand.

"Foram três jogos, três vitórias e um título. Um resultado que aumenta o moral da equipe para a Copa América. Por isso, o torneio foi muito importante nessa fase da preparação. Estamos conseguindo melhorar o entrosamento e o conjunto a cada partida", disse o ala/pivô Anderson Varejão, outro dos destaques da seleção brasileira.

"A cada jogo a equipe está evoluindo e mostrando consistência defensiva e ofensiva. Vamos chegar na Copa América no ponto ideal para disputar a competição e conseguir nossos objetivos. Ainda precisamos melhorar alguns detalhes e vamos aproveitar esses próximos dias", completou o ala/armador Marcelinho Machado, o mais veterano do grupo.