Jogadores cubanos pedem asilo político na Espanha

Quatro jogadores da seleção cubana de basquete solicitaram asilo político na Espanha. O time caribenho disputou um amistoso contra a seleção espanhola nas Ilhas Canárias, na sexta-feira, e os atletas não apareceram na segunda-feira para a viagem de volta, de acordo com Antonio Ortega, funcionário do Ministério do Interior.

Veja também:

Cuba desiste da Copa América de basquete masculino

Ele revelou que Georvis Elias Sayus, Grismay Paumier,Taylor Garcia e Geofry Silvestre foram os atletas que desertaram. Nesta quarta-feira, os jogadores realizaram um pedido preliminar de asilo. Agora, eles tem 30 dias para a formalização do pedido, segundo Ortega.

Os atletas estão, no momento, em Las Palmas. A decisão sobre a concessão de asilo político aos quatro jogadores de basquete será dada pelo Ministério do Interior da Espanha.