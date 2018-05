Jogadores dos Clippers jogam uniforme no chão para protestar contra chefe

OAKLAND - Os jogadores do Los Angeles Clippers protestaram neste domingo, após as declarações racistas do dono da equipe, Donald Sterling. Antes da partida contra o Golden State Warriors, válido pela primeira fase dos playoffs da NBA, os atletas, que vestiam o uniforme de treinamento da equipe do avesso, tiraram a blusa e jogaram no chão, deixando a quadra em silêncio e sendo aplaudido pelos torcedores, que também se manifestaram contra a atitude do empresário.

Antes do jogo, o sentimento entre os jogadores e o técnico da equipe era de revolta e eles pensaram até em não entrar em quadra para o duelo com os Warriors. "O boicote e as outras coisas são medidas que poderíamos ter tomado, mas decidimos jogar. A ideia surgiu porque certamente 20 mil pessoas sugeriram, mas honestamente eu sou contra e eles (jogadores) foram também", comentou Doc Rivers, técnico dos Clippers, que admitiu que se reuniu com seus atletas para debater o caso. "Eu achava que precisávamos conversar sobre o assunto porque todo mundo estava fazendo isso".

Apesar de decidir, em conjunto com os jogadores, jogar contra os Warriors, Rivers, que já foi campeão da NBA pelo Boston Celtics, admitiu que isso pode ter desmotivado os atletas e dificulta ainda mais o trabalho de tentar levar a equipe ao seu primeiro título da liga norte-americana de basquete.

"Certamente não me sinto confortável. Eu tenho que fazer os jogadores fazerem o trabalho dele e não vai ser fácil. Por que deveríamos deixar um comentário de alguém impedir o que estamos tentando fazer? Nós estamos tentando fazer algo aqui e não queremos isso no nosso caminho".