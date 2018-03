Jogo das Estrelas do NBB terá show de Thiaguinho no intervalo

A Liga Nacional de Basquete quer transformar o show do intervalo do Jogo das Estrelas do NBB em um evento de impacto, assim como acontece nos esportes americanos, principalmente o Super Bowl, final do futebol americano. Após o Jota Quest se apresentar na partida entre NBB Brasil e NBB Mundo na temporada passada, desta vez o cantor Thiaguinho foi o escolhido para se apresentar na partida que vai acontecer no ginásio do Ibirapuera, no dia 18 de março.

“Espero uma galera muito animada para curtir esse jogo comigo. Todos sabem que sou um grande fã de esportes, estou muito feliz pela oportunidade”, afirmou o ex-vocalista do Grupo Exaltasamba ao Estado.

Thiaguinho é amigo de Neymar, craque do Paris Saint-Germain, e do levantador Bruninho, que está atuando no Pallavolo Modena, da Itália, sempre aparecendo com eles em fotos publicadas nas redes sociais. Entre os jogadores de basquete, o cantor tem amizade com o armador Leandrinho, que defende Franca e estará no Jogo das Estrelas, e Nenê, pivô do Houston Rockets, da NBA.

A LNB aposta no apelo popular de Thiaguinho para elevar o patamar do evento no Ibirapuera. O cantor tem uma carreira consolidada desde que surgiu no programa Fama, da Globo, em 2002. Foram nove anos como vocalista do Exaltasamba antes de seguir carreira solo. O último CD, Só Vem!, foi lançado pela Som Livre em 2017.

“Eu adoro esse formato de show durante o intervalo. É enorme lá fora. Sempre são shows sensacionais”, comentou Thiaguinho. “Espero divertir todo o público”, completou.

No ano passado, no mesmo Ibirapuera, 10 mil pessoas curtiram bastante o show do Jota Quest. A apresentação da banda mineira levantou o público no ginásio e recebeu muitos elogios. A expectativa é novamente de lotação máxima.

A comercialização de ingressos para o público em geral começa no domingo. A partir de desta quinta-feira, clientes do Cartão Caixa Elo tem pré-venda pela internet e em um ponto físico, no Cine Belas Artes, das 13h30 às 21h30. O valor varia entre R$ 30 e R$ 200, com direito a meia-entrada para estudantes, idosos, crianças de até 12 anos e portadores de deficiência.